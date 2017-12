Deel dit artikel:











Roks gaat niet veel veranderen tegen FC Groningen Dolf Roks

Interim-trainer Dolf Roks mist in de laatste competitiewedstrijd van Sparta dit jaar tegen FC Groningen alleen de langer geblesseerde Janne Saksela. Het is roerige week geweest op het Kasteel met het ontslag van Alex Pastoor, toch is de focus snel op dat laatste duel gegaan. "Dan is het weer de voetballerij, na maandag, en gaat iedereen aan z'n werk."

Roks gaat tegen FC Groningen niet veel veranderen. "Een aantal posities vul ik misschien iets anders in, maar dat zal minimaal zijn. Dat is voor de volgende trainer," aldus de Zeeuw, die niet verwacht na de winterstop ook nog op de bank te zitten. "Ik ben er van overtuigd dat er in de kerstvakantie wel het één en ander zal gebeuren." Sparta is op zoek naar een opvolger van Pastoor en de naam van Dick Advocaat wordt veel genoemd. "Een man met waanzinnig veel ervaring, maar goed, weet niet of de kogel door de kerk is en of hij de enige kandidaat is. Het bestuur kijkt naar wat past, na Alex."