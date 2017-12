Zelf gemaakt glazen huis haalt ruim 9 duizend op voor Serious Request

De docenten van de Rotterdamse Hout- en Meubileringscollege (HMC) keken niet eerder zo halsreikend uit naar de komst van een wethouder. De Rotterdamse onderwijswethouder Sven de Langen kwam twee docenten uit hun eigen glazen huis bevrijden.

Met de actie haalden docenten en leerlingen geld op voor 3FM Serious Request. De eindstand is 9.407 euro, ongeveer 600 euro minder dan vorig jaar.

De twee docenten zaten van dinsdag tot vrijdag 12:00 uur in het glazen huis dat door leerlingen van HMC gemaakt is. "Het is niet heel zwaar, wel erg intensief. Je bent constant bezig in een kleine ruimte."

De leraren zaten vier dagen in een glazen ruimte van 12 m2. Er werden veel plaatjes gedraaid, maar ook werd reclame gemaakt voor de acties van de studenten van HMC.

De leerlingen hadden een kerstmarkt georganiseerd met zelf gemaakte producten. Ouders waren uitgenodigd om mee te lopen met hun kind tijdens de lessen en donaties te leveren.

Van vroeg tot laat

De docenten in het glazen huis keken vanochtend al uit naar de bevrijding door De Langen. "Om vijf uur begon die lieve collega van mij al plaatjes te draaien", vertelde een van de leraren.

Net als de deelnemers van het glazen huis in Apeldoorn hebben de leraren alle dagen niet gegeten. Ze hebben geleefd op het drinken van sapjes.



Er werd daarom al gedroomd over een broodje kroket. "Maar beginnen met een appel is wel veel verstandiger", zeiden ze teleurgesteld. "Maar met een broodje kaas zou ik ook al heel blij zijn."