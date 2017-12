Drugshandelaar geplukt voor bijna 10 miljoen

Een drugshandelaar moet de Nederlandse staat 9,6 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Ad M. zou samen met twee anderen vanuit Brazilië ruim 7000 kilo cocaïne naar Rotterdam hebben gesmokkeld.

Het Openbaar Ministerie had 64 miljoen geëist van de drugshandelaar. Volgens de aanklager was dat een derde van wat de man in totaal had verdiend met het smokkelen van cocaïne van Brazilië naar Rotterdam.

De rechtbank acht niet bewezen dat Ad M. en de twee andere verdachten zoveel geld hadden verdiend aan de smokkel. Omdat de verdachte weigerde te praten moest de rechtbank zelf een inschatting maken van de inkomsten van de man.

De rechter berekende dat M. bij elk van de twaalf drugstransporten zeker 5 procent van de winst moet hebben ontvangen. Dat komt neer op 9,6 miljoen.

De drugshandelaar kocht daar enkele huizen van op Malta en een schip van een half miljoen. De Duitse douane vond bijna een miljoen euro in contanten bij M. tijdens een controle.

Ad M. werd overigens in 2011 al veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel.