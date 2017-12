Dordrecht wil nieuwe bewoners screenen

Dordrecht wil net als Rotterdam in sommige buurten nieuwe bewoners gaan screenen. De gemeente heeft daarvoor toestemming gevraagd aan minister Kajsa Ollongren.

Als het aan Dordrecht ligt, worden notoire overlastgevers en criminelen geweerd uit de Lijnbaan, de Vogelbuurt, de Aardappelmarkt en het Eisingahof in de wijk Sterrenburg.

De gemeente heeft in 2016 al geëxperimenteerd met screening in dezelfde buurten, vooruitlopend op de invoering van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ofwel de Rotterdamwet.

Wethouder Reynvaan is positief over de resultaten van de proef: "De verbetering is merkbaar maar broos."

Doordat vanaf 1 januari 2017 de Rotterdamwet landelijk is ingevoerd kan Dordrecht de minister vragen om screenen definitief toe te staan. Dat verzoek wordt binnenkort naar het kabinet verzonden.