Gijzelnemer nog steeds gezocht door politie

De politie heeft ruim een dag na de gijzeling nog altijd geen goed beeld over de man die donderdag een arts van een kliniek korte tijd vastgehouden heeft. Volgens een woordvoerder is er nu wel een zeer beperkt signalement.

In een medische kliniek aan de Jan Leentvaartlaan werd de arts donderdagmiddag tegen haar zin vastgehouden. De gijzelaar bond de vrouw vast en bedreigde haar met een wapen.

De politie evacueerde iedereen uit het gebouw, maar de verdachte werd niet aangetroffen. Hoe hij is ontkomen, is nog steeds niet duidelijk. Het motief van de dader is ook niet bekend bij de politie.

De dader is nog altijd spoorloos. De politie gaat na of er camerabeelden zijn uit de directe omgeving waarop de gijzelnemer te zien is.

Het uitgegeven signalement is vrij algemeen, geeft de politie toe. De arts beschreef de dader als een blanke man met een stevig postuur en kort, dun, stekelig haar.

De arts die kort gegijzeld werd, maakt het naar omstandigheden goed. Zij was ter observatie naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.