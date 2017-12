Sjaak Troost treedt toe tot RvC Feyenoord

Sjaak Troost neemt zo goed als zeker zitting in de Raad van Commissarissen van Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdamse club is daarmee de opvolger van Rob Slotboom, die recent besloot te stoppen met die functie.

Troost speelde tussen 1978 en 1992 als verdediger 329 wedstrijden voor Feyenoord waarin hij 5 doelpunten maakte. Hij speelde vier keer voor het Nederlands elftal en maakte deel uit van de selectie die het Europees kampioenschap voetbal 1988 won.

Er was een vacante zetel in de RvC, nadat Rob Slotboom besloot om per september te stoppen. Eerder stapte ook Pim Blokland eruit. Na de aanstelling van Troost bestaat het toezichthoudend orgaan van de Rotterdamse club uit Gerard Hoetmer, Herman Van Drie, Gérard Moussault en William Bontes.

De laatste zal op termijn ook vertrekken als commissaris. Bontes is per 1 januari 2017 in dienst getreden bij VolkerWessels. Omdat de verwachting is dat het bouwbedrijf waar hij op de loonlijst staat een rol gaat spelen bij de eventuele toekomstige bouw van een nieuw stadion, ligt het gevaar van belangenverstrengeling op de loer.