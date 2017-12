Deel dit artikel:











De Jong in FC Rijnmond: 'Gudde een dijk van een directeur' Jan de Jong met Geert den Ouden in FC Rijnmond

In onze voetbaltalkshow FC Rijnmond breekt Feyenoord-directeur Jan de Jong een lans voor zijn voorganger Eric Gudde. Hoewel Gudde vaak kritiek kreeg van een deel van de achterban van Feyenoord, is hij zeer lovend over zijn voorganger.

"Eric Gudde was een dijk van een directeur. Hij kende elke medewerker bij naam, wist wanneer iemand jarig was en had ook nog eens een enorm voetbalverstand. De tien jaar Feyenoord zijn hem zwaar gevallen, maar ik heb een grote waardering voor hem," zegt De Jong. De nieuwe algemeen directeur van Feyenoord spreekt ook over zijn pogingen om een goede verstandhouding met Het Legioen op te bouwen, het eventuele terugkeren van vuurwerk bij (afsluitende trainingen van) Feyenoord en het terugbrengen van een topsportklimaat in De Kuip. Bekijk de gehele aflevering hierboven.