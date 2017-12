Rijnmond Staat Stil met Ako Taher

Het levensverhaal van Ako Taher uit Maassluis klinkt als een kerstsprookje. Als vluchteling uit Irak sliep hij haveloos onder bruggen, om een paar jaar later in Carré op te treden voor koning en koningin.

Taher(48) groeide op in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waar hij aan het conservatorium piano studeerde. Daar kwam abrupt een einde aan toen Saddam Hoessein de macht greep en de eerste Golfoorlog uitbrak in 1990.

"Ik zat in die tijd tot in de nacht te oefenen, voor een concert dat ik wilde geven. Toen kwamen ineens de vliegtuigen over." De vleugel werd verkocht en Ako Taher vluchtte met zijn familie. Barre tochten, waarbij de familie uit elkaar viel. Hij belandde zelf in Nederland.

Straatveger

Maar zonder muziek. "Ik wilde naar het conservatorium, maar ik moest werken. Bij de Roteb. Ik heb respect voor dat werk, maar ja: ik wilde piano spelen en niet straat vegen."

Toen Saddam Hoessein verdreven was, keerde zijn vader terug naar Irak. Hij werd in 2008 vermoord. "Door het politieke regime, dat weet ik honderd procent zeker. Drie jaar later overleed ook mijn moeder. Door die moord was zij ziek geworden en dat heeft ze niet overleefd."

Piekfijn

Ako Taher zat psychisch aan de grond. Hij stopte een tijdje met werken en verhuisde van Rotterdam naar Maassluis. In een winkel van Piekfijn bloeide hij weer op, niet in de laatste plaats omdat er een oude piano stond. Hij ging weer spelen.

"Mijn collega's wisten niet dat ik dat kon. Ze waren aangenaam verrast en we besloten vrijdagmiddagconcerten te geven. Toen ben ik ontdekt door Radio Rijnmonden toen kwam de tv, de krant, Wibi Soerjadi."

Optreden voor de koning

Het was 2011 en het ging snel. Ako Taher bereikte de finale van Holland's Got Talent , hij speelde voor 18.000 man in het Ziggo Dome en trad in Carré op voor koning Willem Alexander en koningin Maxima. Daar in Carré, niet ver van de plek waar hij onder een brug had geslapen toen hij naar Nederland kwam.

"Ik was dakloos, had in maanden niet gedoucht. Droeg een stinkend t-shirt, een grote baard. En daar zat ik ineens in Carré met een mooi pak aan en de complimenten van de koning. Als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik wel eens: ik zou er een boek over moeten schrijven."

Veiling

Taher beschouwt Nederland inmiddels als zijn thuisland en hij probeert nu als pianist aan de kost te komen. Dat is niet eenvoudig, want in de vroege uurtjes werkt hij nog in de veiling in Naaldwijk. Met de stichting Ako Taher probeert hij voldoende geld los te maken, om full time pianist te kunnen worden.

Om die droom te verwezenlijken, die hij als klein jongetje in Bagdad kreeg.