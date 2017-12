Jonge stenengooiers beschadigen auto's in Dordrecht

Vier tieners hebben vanaf een viaduct in de Dordtse wijk Sterrenburg stenen op auto's gegooid. Dat deden ze bij het winkelcentrum langs de Copernicusweg. De jongens zijn opgepakt.

Op een foto van de politie is te zien dat zeker één auto beschadigd is geraakt. Voorbijgangers grepen de jongens van 11 en 13 jaar in de kraag en droegen ze over aan de politie.

"En nog een grote mond geven tegen omstanders die ze staande hielden", schrijft een wijkagent op Twitter.

De jongens zijn gewaarschuwd. "Die mannen gaan we even in de gaten houden de komende tijd!"