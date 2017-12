'Oliebollentest mag wel wat vriendelijker''

Oliebollenbakkers reageren laconiek op de commotie over de AD oliebollentest. De test moet gewoon doorgaan, vindt Nico Sterrenberg van de oliebollenkraam op de BK-laan in Schiedam. "Het mag alleen wel wat vriendelijker."

Het programma Jinek ontdekte dat er wordt gesjoemeld met de test. De oliebollentesters zijn niet degenen die de sappige omschrijvingen geven van de geur, smaak en vorm van de bollen. Ook geven de testers nooit een lager cijfer dan een drie, terwijl de krant wel regelmatig een nul of een één uitdeelt.

Excuses

De hoofdredacteur van het AD was daar niet van op de hoogte, terwijl hij in de uitzending nog wel zei: "Als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd." Hij bood daar vrijdag zijn excuses voor aan:

"Je moet wel zorgen dat je je papieren goed klaar hebt voordat je iets gaat doen. Wij moeten met Oud en Nieuw ook ons best doen", reageert Nico Sterrenberg.

Buttplug

Ook de oliebollenbakker bij kabouter Buttplug op het Eendrachtsplein in Rotterdam is mild. Het AD had in de laatste test geschreven: "Het beeld van kabouter Butplug voor de kraam brengt je op ideeën waar je deze oliebol kunt opbergen."

"Maar", zo zegt de kraamhoudster, "als de klanten tevreden zijn en ze komen terug... We staan er al sinds de winter van 1964. Nou, die klantenkring hou je niet als je slechte handel verkoopt. Dus wat moet ik er nou op zeggen?"

Een klant van de kraam weet het wel. "Ik vind dus dat normale mensen moeten testen, want die zijn het eerlijkst. Deze bol is helemaal top!"

Aanpassing test

Het AD laat vrijdag weten dat de krant volgende week alleen de 75 beste adressen publiceert. Hoofdredacteur Nijenhuis zegt dat het AD er niet op uit is "om hardwerkende ondernemers de stuipen op het lijf te jagen."