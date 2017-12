Thuisnederlaag Dordrecht tegen Jong PSV

FC Dordrecht heeft de eerste seizoenshelft geen mooie afsluiting kunnen geven. Het team van Gérard de Nooijer verliest aan De Krommedijk met 2-3 van Jong PSV, de vijfde competitienederlaag op rij.

Al snel in de wedstrijd werd duidelijk dat het weleens een vervelende avond zou kunnen worden. Binnen het kwartier stond het 0-2, na goals van Statia (een eigen doelpunt) en Lomwijk.

Na rust was het, wie anders dan, Mailton Lima Duarte Lopes die de spanning terug bracht. Op aangeven van Calcan maakte hij na een uur spelen de 1-2. Doordat PSV een kwartier later via Van Malen de 1-3 maakte, leek de spanning weer verdwenen te zijn.

Lima dacht daar opnieuw anders over, door vlak voor het ingaan van de blessuretijd de 2-3 binnen te knallen. Hij kreeg de bal voor zijn voeten nadat een schot van Julius Bliek door Van Osch niet goed verwerkt werd.

Diep in de blessuretijd kwam zelfs doelman Nick Wolters van FC Dordrecht nog mee naar voren voor een hoekschop, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit.