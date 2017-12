Deel dit artikel:











'Livity brengt je even helemaal ergens anders' Livity en fans

Livity? De Kaapverdiaanse band uit Rotterdam doet bij de meeste Nederlanders geen belletje rinkelen. Maar de muzikanten zijn wereldberoemd in Portugees-sprekende landen. En op Tweede Kerstdag staan ze in een uitverkochte zaal in Ahoy.

"Ik kan me het eerste nummer van Livity dat ik hoorde nog herinneren", zegt fan Jocilene Santos. "Dat was Rosina", en ze zingt het lied moeiteloos voor. "Ik kwam in Nederland en ik hoorde het lied weer en ik switchte zo weer naar dat moment", zegt Jocilene met een grote glimlach. Eliane Lopes dos Santos herkent dat. "Ik heb hele goede herinneringen aan de band. Dus als ze optreden in Ahoy moet ik daar gewoon bij zijn." Maar de fans van het eerste uur gaan niet alleen naar het concert. Ook de repetitie van Livity maken ze natuurlijk mee. "Ze brengen je even helemaal ergens anders. En je kunt er ook lekker op dansen. Dat is Livity!" Reünie

De band was vooral actief in de jaren '80 en '90. Voor het concert op Tweede Kerstdag komen de mannen weer bij elkaar. De leden van de Rotterdamse band zijn niet vergeten. In Kaap-Verdië, Angola en Mozambique kunnen de meesten niet over straat. Gitarist Johnny Fonseca lacht erbij: "Maar ik wel hoor."

Alle 6000 kaarten voor het kerstconcert van Livity zijn uitverkocht. Het concert, met veel supportacts, begint om 19.00 uur en duurt tot middernacht.