oBikes nog niet uit de kinderziektes

Het aantal klachten over de grijs-gele oBikes in Rotterdam neemt gestaag af. Maar de techniek achter de huurfietsen faalt nog geregeld. Daardoor worden de fietsen nog te vaak achtergelaten op plekken waar dat niet mag.

Dat staat in een evaluatie van de oBikes die de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg heeft laten uitvoeren. Het bedrijf erkent dat er nog altijd kinderziektes zijn.

Vooral in de wijken Kralingen, Centrum, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven gaat het vaak mis, zo blijkt. De gemeente pikt nog net zoveel foutgeparkeerde fietsen op als in het begin.

oBike belooft beterschap. Gebruikers van de fietsen zouden gewaarschuwd moeten worden via een app als ze hun fiets neerzetten waar dat verboden is. Maar dat gebeurt te weinig.

Singapore

De aanbieder van de grijs-gele fietsen zegt dat het doorgeven van de locatie van de fiets eerst helemaal via Singapore verliep. Inmiddels is dat veranderd.

Ook wil het bedrijf gaan werken met bakens in de stoep om de precieze locatie van de fiets steeds in het oog te houden.

Omdat de klachten dalen en oBike werkt aan verbetering grijpt Langenberg niet in. Over drie maanden wordt opnieuw gekeken naar de situatie rond de oBikes in Rotterdam.