Bomvol Oude Luxor blaast honderd kaarsjes uit

Het Oude Luxor vierde vrijdagavond een groot feest. Het markante theater in het hart van Rotterdam was uitverkocht voor een speciale show van Paul de Leeuw en andere artiesten. Het theater in hartje Rotterdam bestaat precies 100 jaar.

De welbekende krappe stoelen waren bevolkt door oud-medewerkers, Rotterdamse prominenten en bekende Nederlanders. Oud-burgemeester Ivo Opstelten was er, Mies Bouwman stond op de gastenlijst, net als Mini en Maxi, Rob de Nijs, Paul van Vliet, André Kuipers, Gerard Cox en cabaratière Mylène d'Anjou uit Hoogvliet.

Als vanouds de lichtbalk dooft de lichtbalk net voordat het rode gordijn openschuift. Het Luxor heeft er zin in, brult en schreeuwt de liederen mee. De ene ode aan Rotterdam davert door de zaal.

Richard Groenendijk kent het klappen van de zweep in het Luxor: "De lach komt hier als een tsunami over je heen, rolt vanuit de zaal naar het podium. Dat maak je nergens anders mee. En dat zeg ik ook als ik in Groningen ben."

"Dit is een van de meest bijzondere theaters", zegt Paul de Leeuw. "Als het goed gaat heb je een kolkende bak. Je staat vlakbij je publiek. Als je spuugt kunnen de mensen het bij wijze van spreken ontvangen. En andersom ook."

Mylène d'Anjou sluit zich aan bij de woorden van haar collega. "In een vol Luxor staan is in één woord geweldig. Er is niets zo mooi als een uitverkocht Luxor." Ze maakte het vorig jaar veertien keer achter elkaar mee.

Ook al zijn de stoelen krap bemeten en kent de zaal wat krakkemikkige kanten, wat Paul de Leeuw betreft viert het Oude Luxor over honderd jaar weer feest. "Dit theater mag nooit verdwijnen. Als dat gebeurt worden er kamervragen gesteld. Zeker weten."