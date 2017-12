Deel dit artikel:











Haringvlietbrug weer helemaal open Foto: Politie Hoekse Waard De kapotte voegovergang op de Haringvlietbrug in juni 2017.

De Haringvlietbrug is in beide richtingen weer vrijgegeven. Rijkswaterstaat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag doorgewerkt om de losgeraakte voegovergang te herstellen. Om 05:00 was de brug weer helemaal open.

Vrijdagavond werden twintig auto's beschadigd door het losgeraakte metalen onderdeel. De meeste auto's kregen lekke banden. Bij een vrachtwagen raakte de dieseltank lek. Een voegovergang is een metalen constructie, die zorgt voor een begaanbare overgang tussen het wegdek en het draaibare deel van de brug. Door nog onbekende oorzaak is een metalen plaat losgekomen en op het wegdek beland. De brug was een uur helemaal afgesloten, maar de weg richting Rotterdam werd door Rijkswaterstaat vrijdagavond al vrijgegeven. Door de lekkage van de dieseltank moest de A29 richting Bergen op Zoom eerst nog schoongemaakt worden. In juni van dit jaar raakte ook al een voegovergang los op de Haringvlietbrug. Toen mochten automobilisten tijdelijk niet harder dan 70 kilometer per uur. De voegovergangen krijgen in januari 2018 een grote opknapbeurt. Hierdoor zal de Haringvlietbrug vier weekenden afgesloten zijn.