De autobrand in de Eerste Pijnackerstraat in Rotterdam-Noord Foto: MediaTV

Twee autobranden hebben het Rotterdamse Oude Noorden en Delfshaven opgeschrikt. De brandweer sluit brandstichting niet uit.

De eerste brand was rond 23:35 uur op de Hudsonstraat in Delfshaven, de tweede om 2:45 uur op de 1e Pijnackerstraat in Rotterdam-Noord.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een team van de Forensische Opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Niemand raakte gewond.