Niet zo handig: met bestelbusje de trap af

Hoe de bestuurder op het idee kwam, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat zijn idee om van de trap af te rijden niet geslaagd is. Een berger was nodig om het bestelbusje weer veilig op de straat te krijgen. "Ik ben niet zo bekend in Rotterdam", was de verklaring van de man.

Twee controleurs van de RET zagen het busje zaterdagnacht op de Brede Hilledijk het fietspad oversteken en zo bijna de trap afrijden. De politie heeft bij de man uit Den Haag een blaastest afgenomen. De bestuurder is vervolgens aangehouden voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs kon niet ingenomen worden, omdat het al ingevorderd was.