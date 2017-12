Alternative für Deutschland omarmt Erasmus

De nationalistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft een aantal stichtingen opgericht die naar de Rotterdamse vrijdenker Erasmus zijn genoemd. 'Hij was een man die in verwarrende tijden zijn kop erbij hield', zo staat op de website van de Erasmus Stiftung.

De vernoeming is een 'regelrechte provocatie', zei hoogleraar Henri Beunders in de Telegraaf. Beunders was jarenlang hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Erasmus werd in 1466 geboren in Rotterdam en overleed in 1536 in Basel. Hij staat bekend als een humanist die tolerantie voorstond. Het bekendste boek van Erasmus is de Lof der Zotheid.

Groot contrast

De AfD wordt beschouwd als een naar rechts-extremisme neigende partij die het Duitse nationalisme wil versterken. De Erasmus Stiftung vindt dat de tolerantie van Erasmus daar niet mee botst, zo blijkt uit informatie op de website van de stichting.

De Rotterdamse humanist wordt door de stichting beschouwd als een man die stond voor de eenheid van Europa en een verdediger van de gemeenschappelijke Europese cultuur.

AfD-voorman Alexander Gauland kwam eerder in het nieuws, toen hij zijn bewondering uitsprak voor de Duitse nazi-militairen in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's hebben op 14 mei 1940 bij de aanval op Nederland het centrum van Rotterdam platgebombardeerd.