Moeder dode baby misschien voor altijd onbekend

De moeder van 'kerel' wordt waarschijnlijk nooit meer gevonden. Dat bevestigt de politie Rotterdam. 'Kerel' is de titel van het gedicht dat stadsdichter Derek Otte schreef voor de dode baby. Het jongetje werd 3 augustus 2017 gevonden aan de Antoine Platekade op de Kop van Zuid.

De politie kreeg in augustus nog enkele tientallen tips binnen over de vondst van de baby. Het jongetje lag al enkele dagen in een vuilniszak in een plantenbak toen hij gevonden werd.

Vermoedelijk werkte de moeder op het cruiseschip Aïda Prima. Het type vuilniszak dat gevonden was, wordt speciaal voor de rederij van het cruiseschip gemaakt. De politie heeft ook onderzoek gedaan aan boord, maar dat leverde geen spoor op van de moeder.

DNA-onderzoek had al uitgewezen dat de moeder van Aziatische afkomst is. Verder hebben de rechercheurs weinig aanknopingspunten. Het team is inmiddels actief op andere zaken.

Nog steeds blijven veel vragen over. Of het kindje doodgeboren of vermoord is, is ook niet duidelijk. Zonder het verhaal van de moeder zal dit waarschijnlijk nooit duidelijk worden, denkt de politie.