Deel dit artikel:











Zes jongeren opgepakt na vondst vuurwapen Foto: archief

De politie heeft vrijdagavond in Spijkenisse zes jongeren aangehouden nadat een vuurwapen was gevonden. Het lag op de grond bij een auto in de parkeergarage achter metrostation De Akkers. De jongeren hingen hier rond.

De politie zag het groepje in de parkeergarage. Omdat rondhangen daar niet is toegestaan, spraken de agenten het groepje hierop aan. Kort daarna zagen de agenten het vuurwapen op de grond liggen. De jongeren werden gearresteerd en het vuurwapen is in beslag genomen. Vier verdachten komen uit Spijkenisse, de andere twee komen uit Hoogvliet en Hellevoetsluis. Een 22-jarige man uit Spijkenisse die toevallig bij de auto in de parkeergarage aanwezig was, werd ook gearresteerd. Al snel bleek echter dat hij niets met de zes mannen te maken had. De man is toen vrijgelaten.