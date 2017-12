Deel dit artikel:











Broei bij rubberbedrijf in de Botlek onder controle De hulpdiensten bij het rubberbedrijf in Botlek. Foto: Media TV.

De oplopende temperatuur in een ketel met koolstof daalt weer, nadat eerder broei was ontstaan in de installatie van chemiebedrijf Cabot in de Botlek. De situatie is volgens de veiligheidsregio 'stabiel'.

Hulpdiensten rukten met groot materieel uit na de melding van broei. De installatie was volgens de veiligheidsregio moeilijk bereikbaar, waardoor het volgens een woordvoerder ging om een 'complexe en risicovolle operatie'. De temperatuur liep daardoor enkele uren achter elkaar op. Om de broei onder controle te krijgen, is stoom in de installatie gebracht. Daardoor begon de temperatuur uiteindelijk te dalen. Drie mensen kregen ademhalingsklachten door het inademen van rook, zij zijn gecontroleerd door een ambulancemedewerker.