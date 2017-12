Loting European Champions Cup bekend voor Neptunus

De honkballers van Neptunus weten wie zij gaan in de poulefase gaan treffen in de European Champions Cup van komend jaar. Het Rotterdamse honkbalteam komt in actie tegen de Italiaanse ploeg Bologna, het Tsjechische Draci Brno en San Marino.

Bologna is geen onbekende voor de mannen van coach Ronald Jaarsma, want de Neptunus versloeg afgelopen zomer de Italianen in de finale van de European Champions Cup met 7-3. Naast deze Europese prijs veroverden de Rotterdammers voor de achttiende keer in haar bestaan de Nederlandse titel.

Neptunus zal in de European Champions Cup een 'thuistoernooi' afwerken, want alle wedstrijden zullen in Rotterdam plaatsvinden. De duels zijn van woensdag 6 tot en met zondag 10 juni in het Neptunus Familiestadion.