Van den Berg ontslagen bij RKC Peter van den Berg

Peter van den Berg is per direct ontslagen bij RKC Waalwijk. De clubleiding van de Brabanders ziet onvoldoende perspectief voor een verdere samenwerking met de Rotterdammer. Hij is weggestuurd vanwege de tegenvallende prestaties in de Jupiler League.

Van den Berg was sinds februari 2015 de eindverantwoordelijke bij RKC Waalwijk. Vorig seizoen veroverde hij met de geel-blauwen een periodetitel en was de oud-verdediger van Excelsior en Feyenoord genomineerd voor Trainer/Coach van het jaar in de eerste divisie. In die competitie staat RKC Waalwijk momenteel op de vijftiende plaats met negentien punten uit negentien wedstrijden. Wie Van den Berg als trainer van de Waalwijkse club zal opvolgen, is nog niet bekend.