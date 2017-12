Deel dit artikel:











Brand de sterkste in Sint-Niklaas Lucinda Brand eerder in actie voor Sunweb (Bron: ANP - Robin van Lonkhuijsen)

Lucinda Brand heeft zaterdag in Sint-Niklaas de Soudal Classics op haar naam geschreven. De veldrijdster uit Dordrecht zag de Belgische wereldkampioene Sanne Cant tweede worden en de Nederlandse Sophie de Boer op de derde plaats eindigen. In de voorlaatste ronde ging zij nog onderuit, maar haar zege kwam niet meer in gevaar.

In november pakte de voor Sunweb uitkomende Brand zilver op het EK Veldrijden in het Tsjechische Tabor. Deze maand zegevierde zij in het Belgische plaatsje Mol bij de Zilvermeercross.