Ouderen genieten van première kerstcircus Ahoy

"We zijn dertig jaar niet samen op pad gegaan", vertelt meneer Bolander. Samen met 1500 andere bewoners van zorginstelling Laurens mocht hij naar de première van het Kerstcircus in Ahoy. Zijn vrouw en kleindochter gingen mee.

"Hij zit in een rolstoel en kan niet veel meer. Super dat dit nu voor ons georganiseerd wordt", aldus Martha Bolander.

Voor de bewoners van Laurens is kerst soms een eenzame of verdrietige periode, zo zagen de medewerkers van de verzorgingsinstelling. Daarom werd deze samenwerking met Ahoy opgezet.

"We weten allemaal hoe ingewikkeld het is om mensen genoeg aandacht te geven", legt directeur Zorg en Wonen Hans van Petten uit. "Dus nu het kan moeten we gewoon iets extra's doen voor onze bewoners."

Veel rolstoelen

Het is een spannende dag voor de ouderen. Maar ook voor de organisatie, want er komt nogal wat kijken bij het uitje van vandaag. Alle bewoners worden met speciaal vervoer naar Ahoy gebracht. Vrijwilligers zorgen dat alle ouderen daar een goed plekje vinden. Met de grote hoeveelheid rolstoelen is dat best een uitdaging.

Maar het is het allemaal waard. Want meneer en mevrouw Bolander hebben een fantastische dag. "Gigantisch was het!"

Het is de 47ste editie van het Kerstcircus Ahoy. Voor na het weekend zijn nog enkele kaarten beschikbaar.