Brandweer redt monumentaal pand in Dordrecht Brandweer redt monumentaal pand in Dordrecht (beeld: Google streetview)

Door snel optreden van de brandweer is in Dordrecht een monumentaal pand van de vlammen gered. Op het woonhuis aan de Wolwevershaven was brand uitgebroken na werk aan het dak.

Het meer dan honderd jaar oude herenhuis staat op de rijksmonumentenlijst. Zaterdagmiddag rond half vijf zagen meerdere voorbijgangers dat er brand was, en belden de brandweer. Die rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker en begon aan zowel de buitenkant als de binnenkant van het pand met blussen. Het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond en alleen het dak raakte uiteindelijk beschadigd. De bewoners zijn alweer terug in hun woning.