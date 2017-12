Neushoorntje geboren in Blijdorp (beeld: Diergaarde Blijdorp)

In Diergaarde Blijdorp is zaterdagavond een zwarte neushoorn geboren. Neushoornmoeder Naima beviel rond zes uur 's avonds van een gezond neushoorntje.

Blijdorp noemt het een historische gebeurtenis. Volgens de diergaarde is het de tweede keer ooit dat er in Nederland een zwarte neushoorn geboren wordt.De laatste keer zou 57 jaar geleden zijn, ook in Blijdorp.

De zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog enkele duizenden in het wild.