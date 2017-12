Jongen gered uit Gorkumse modder

In Gorinchem heeft zaterdagmiddag enige tijd een jongen muurvast gezeten in de modder. Hij werd tot boven z'n knieën vastgezogen door de bagger.

Er stond een waarschuwing bij de modder in de buurt van de Loevesteinlaan, "Terrein erg nat - niet betreden", maar ondanks dat kwam de jongen er rond een uur of 3 's middags toch in terecht.

Hij kwam er zelf echt niet meer uit, dus moest de brandweer de helpende hand bieden. Een medewerker van het oppervlaktereddingsteam wist de jongen uit zijn benaderde positie te halen. De jongen raakte niet gewond.