Puntloze eredivisionist Excelsior Barendrecht: 'Wisten waaraan we begonnen'

Excelsior Barendrecht heeft nog weinig plezier beleefd aan haar eredivisiedebuut. Het vrouwenvoetbalteam is zonder punten de rode lantaarndrager van de competitie en scoorde slechts zes doelpunten. Maar Nidia Bos, verdedigster van de combinatie uit Rotterdam en Barendrecht, blijft strijdbaar.

"Als je naar bepaalde wedstrijden kijkt, zie je dat we beter het spel kunnen maken en soms de betere partij zijn. Jammer genoeg hebben we dat nog niet kunnen doortrekken naar een overwinning", zegt Bos tegen RTV Rijnmond, die zegt dat haar ploeg de laatste weken minder grote nederlagen oploopt. Ook creëert Excelsior Barendrecht volgens Bos steeds meer kansen. "Maar het knaagt wel een beetje aan je zelfvertrouwen. Elke wedstrijd wil je er natuurlijk vol voor gaan."

Bos wist voorafgaand aan het seizoen dat het een moeilijk jaar zou worden voor Excelsior Barendrecht. "Eigenlijk komt bijna iedereen van ons van de amateurs. Je wordt nu professioneel. We hadden bijna allemaal geen ervaring in de eredivisie en wisten aan welk project we zouden beginnen." Excelsior Barendrecht kan niet degraderen uit de eredivisie vrouwen. "We moeten in de tweede seizoenshelft ervoor zorgen dat we van die nul punten afkomen. Het liefst zoveel mogelijk punten erbij", aldus Bos.