Schiedam mag 'Rotterdamwet' inzetten voor selecteren bewoners

De gemeente Schiedam mag in enkele probleemwijken gaan bepalen welke mensen er mogen gaan wonen, en welke juist niet. Ze mogen daarvoor de zogenoemde 'Rotterdamwet' gaan gebruiken, dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten.

Schiedam heeft de minister begin oktober om toestemming gevraagd voor het inzetten van de 'Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek' (Wbmgp). Die toestemming is deze week verleend, zo blijkt uit een brief die vrijdag is gepubliceerd .

Door de 'Rotterdamwet' kan Schiedam mensen met een maatschappelijk beroep zoals een politieagent of onderwijzer voorrang geven voor een woning. De gemeente kan daarnaast bekende overlastgevers juist verbieden om in een wijk of straat te komen wonen.

Minister Ollongren heeft toestemming gegeven voor het selecteren van nieuwe bewoners in verschillende straten. De maatregel geldt voor vier jaar en kan daarna worden verlengd.