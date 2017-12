Zaalsporten: TPP, Rotterdam Basketbal, PKC en Sliedrecht Sport met overwinningen het jaar uit

In het op één na laatste weekend van 2017 hebben diverse sportclubs uit onze regio de laatste wedstrijd van het jaar gespeeld. Zo waren er overwinning voor TPP-Rotterdam, Forward Lease Rotterdam Basketbal, PKC/SWKGroep en Sliedrecht Sport, maar noteerden Renes/Binnenland en KCC/SO natural een kleine nederlaag.

Zaalvoetbal

TPP wist het thuisduel tegen ASV Lebo te winnen. In het Topsportcentrum was de nummer negen van de eredivisie met 6-2 te sterk voor de Amsterdammers, die vijfde staan. Pas na rust vielen alle doelpunten van de Rotterdammers. Felix Verhaar, Wessel Verhaar, Amin Nyali (2x), Soufian Charraoui en Thierry Seaw maakten de goals van TPP. De mannen van coach Abdul Marbah stijgen na deze zege naar de achtste plaats met twaalf punten uit tien duels.

Basketbal

Rotterdam Basketbal kon in het Topsportcentrum ook juichen, want de basketbalheren versloegen Aris Leeuwarden in de dutch basketball league met 83-74. Rotterdam Basketbal maakte het verschil in de vierde kwart door bij een 58-58 stand een gat van negen treffers te slaan. De mannen van Armand Salomon lopen nu twee punten uit op de Friezen, die voor aanvang evenveel punten hadden als Rotterdam Basketbal. De groenhemden hebben als nummer vijf van de competitie twaalf punten uit twaalf wedstrijden.

De basketbaldames van Renes/Binnenland gingen in eigen hal nipt onderuit tegen Loon Lions. In Barendrecht zegevierden de gasten uit Landsmeer met 77-76. Het is een zure nederlaag voor de thuisploeg, want Binnenland leidde het duel vlak voor tijd nog met 77-74. Na twaalf wedstrijden heeft Binnenland, nummer vier van de basketball league dames, veertien punten.

Korfbal

PKC boekte in Amsterdam een 29-24 uitoverwinning tegen AKC Blauw-Wit. De Papendrechters staan nog altijd ongeslagen bovenaan in de Korfbal League. PKC heeft na zeven wedstrijden veertien punten verzameld.

KCC/SO natural kon in eigen huis goed mee tegen LDODK/Rinsma, maar de ploeg uit Capelle aan den IJssel verloor wel van de Friezen. LDODK was met 22-19 te sterk. Het team van coach Richard van Vloten is terug te vinden op de achtste plaats met vier punten uit zeven duels.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport waren in sporthal De Basis snel klaar met Springendal/Set Up '65. Het vrouwenteam van coach Matt van Wezel had maar drie sets nodig tegen de nummer zes van de eredivisie (25-9, 25-17 en 25-12). De Sliedrechters blijven koploper met 33 punten uit twaalf duels.