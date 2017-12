Toeschouwers grootste verliezers bij Excelsior-FC Twente

Excelsior heeft zaterdagavond een punt gepakt tegen FC Twente. De Kralingers deden dat wel in een wedstrijd om snel te vergeten, want de thuisploeg en de Tukkers werkten een zeer matige confrontatie af (0-0).

In de eerste twintig minuten was FC Twente het meest dreigend, maar de Tukkers stichtten nauwelijks gevaar. Excelsior bracht eveneens weinig. Jordy de Wijs, die de licht geblesseerde Milan Massop als linksback verving, kon twee keer opstomen.

De twee gevaarlijkste momenten volgden kort na elkaar. Cristián Cuevas, linksback van de gasten, verschalkte in de 38e minuut met de borst bijna zijn eigen doelman. Thomas Lam kon een minuutje later uithalen op Excelsior-doelman Theo Zwarthoed.

Tweede helft net zo bloedeloos

Het publiek in het Van Donge & De Roo Stadion werd ook na de rust niet verwend. Even leek het erop dat Excelsior en FC Twente een leukere tweede helft op de mat zouden brengen. Oussama Assaidi knalde in de vijftigste minuut op het Kralingse doel, maar zijn schot werd afgeweken door Wout Faes.

Vervolgens gebeurde er vrij weinig meer in Kralingen. Excelsior en FC Twente stonden verdedigend goed, maar aanvallend brachten beide ploegen veel te weinig. In de laatste minuut van de blessuretijd waren Mike van Duinen en Ryan Koolwijk nog dichtbij een (gestolen) Rotterdamse zege, maar zij hadden pech in de afronding. Excelsior blijft na deze 0-0 op de elfde plaats in de eredivisie staan met 21 punten uit achttien duels.

Excelsior - FC Twente 0-0

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Fortes, Mattheij, Faes, De Wijs; Faik, Vermeulen (82' Messaoud), Koolwijk; Elbers (78' Bruins), Van Duinen, Hadouir (67' Caenepeel)