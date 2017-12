Deel dit artikel:











Koolwijk: 'Hadden goede stap kunnen zetten richting lijfsbehoud' Ryan Koolwijk

Na afloop van Excelsior-FC Twente (0-0) koesterde Ryan Koolwijk vooral het punt dat zijn ploeg zaterdagavond pakte. De aanvoerder van de Kralingers had het liefst drie punten gepakt. "Maar de wil was er niet. We spraken af om in het begin vol erop te gaan, omdat FC Twente een zware wedstrijd heeft gehad. Dat kwam er niet uit", aldus de middenvelder, die toegaf dat Excelsior-FC Twente een saaie wedstrijd was.

"We willen zoveel mogelijk punten pakken. We hadden vandaag een goede stap richting lijfsbehoud kunnen zetten." Excelsior had in balbezit geduldiger moeten zijn en sneller van kant moeten wisselen, vertelt Koolwijk. "Dan speel je FC Twente op een gegeven moment stuk. Dat hebben we niet goed gedaan." Al met al sluit Excelsior een goed jaar af. "Ik denk dat we met 21 punten een goed eerste seizoenshelft hebben gedraaid. Als we in de tweede seizoenshelft hetzelfde doen, dan zet ik daar een dikke handtekening onder", aldus Koolwijk. "We moeten hard blijven werken om de punten te pakken."