Gewonde bij mogelijke schietpartij Rotterdam

Aan de Bergpolderstraat in Rotterdam-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Mogelijk gebeurde dat bij een schietpartij.

De politie meldt dat onduidelijk is of het ook echt om een schietpartij gaat. Het slachtoffer was bij kennis toen de hulpdiensten arriveerden en is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen zouden na de schietpartij twee mensen in een auto zijn weggereden. Wat er precies is gebeurd in de Bergpolderstraat, zoekt de politie uit.