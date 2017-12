Deel dit artikel:











Opnieuw autobrand in Vlaardingen Brandweer, Foto: Thijs Kern

Drie weken na de vorige autobrand, is in Vlaardingen opnieuw een auto in vlammen op gegaan. In de nacht van zaterdag op zondag was het rond 03:00 uur raak in de Heemraadstraat.

De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen zwaar beschadigd raakte. De politie zoekt uit of de brand in Vlaardingen is aangestoken. Een nacht eerder gingen op twee plekken in Rotterdam ook auto's in vlammen op. Mogelijk ging het om brandstichting. En begin december was het dus ook raak in Vlaardingen.