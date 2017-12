LIVE: FC Groningen - Sparta (4-0)

Sparta sluit een bewogen eerste seizoenshelft vanmiddag af met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdamse club nam vorige week afscheid van trainer Alex Pastoor na een blamerende nederlaag tegen Feyenoord, waardoor Dolf Roks als interim-trainer op de bank zit.

De Kasteelclub staat voorlaatste in de eredivisie en weet alleen Roda JC onder zich. FC Groningen presteert met een dertiende plaats ook tegenvallend dit seizoen. De Groningers hebben wel zes punten meer dan Sparta.

FC Groningen - Sparta begint al om 12.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg doet verslag van het duel. Onze uitzending start om 12.00 uur en is in handen van presentator Bart Nolles.

Na Sparta komt ook Feyenoord in actie, om 16.45 uur pas, in de Kuip tegen hekkensluiter Roda JC.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer, Floranus; Sanusi, Duarte, Dougall; Brogno, Mühren, Proschwitz (Ache 64')

Scoreverloop

1-0 49' Lars Veldwijk2-0 74' Tom van Weert3-0 86' Frederik Holst (eigen doelpunt)4-0 90' Ritsu Doan