Sparta verliest ruim in en tegen Groningen FC Groningen - Sparta

Sparta is in Groningen tegen een gevoelige nederlaag aangelopen. Van FC Groningen werd er met 4-0 verloren. Het was de eerste wedstrijd na het ontslag van Alex Pastoor. Dolf Roks zat vandaag op de bank bij de Spartanen. De Rotterdammers zakken door de nederlaag voorlopig naar de laatste plaats.

Veel hoop bood de eerste helft voor Sparta al niet. Ondanks dat Sparta af en toe wel gevaarlijk werd, had FC Groningen de overhand. Zij kregen bovendien veel kansen op de eerste treffer. Zo draaide oud-Feyenoorder Oussama Idrissi na een kwartier voetbal naar binnen en schoot hij op Roy Kortsmit. Tien minuten later vond diezelfde Idrissi weer Kortsmit op zijn weg naar een doelpunt. Paal, lat, Kortsmit

Sparta werd via een kopbal van Loris Brogno ook gevaarlijk, maar zag twee minuten later Groningen weer een kans krijgen. Idrissi schoot op de lat, waarna Kortsmit ook reddend moest optreden. Vlak voor rust schoot Mimoun Mahi ook nog op de paal en kopte Veldwijk niet raak. Sparta werd via een kopbal van Loris Brogno ook gevaarlijk, maar zag twee minuten later Groningen weer een kans krijgen. Idrissi schoot op de lat, waarna Kortsmit ook reddend moest optreden. Vlak voor rust schoot Mimoun Mahi ook nog op de paal en kopte Veldwijk niet raak. Een doelpunt leek in de tweede helft niet uit te kunnen blijven. En dat bleek ook. In de 49e minuut schoot de oud-speler van Excelsior, Lars Veldwijk, de bal koelbloedig achter Kortsmit. Een kwartier voor tijd was het weer raak voor de ploeg uit Groningen. Vier goals tegen

De andere oud-speler van Excelsior, Tom van Weert, schoot (in buitenspelpositie) de 2-0 binnen. Frederik Holst passeerde tot overmaat van ramp ook nog zijn eigen doelman. Ritsu Doan maakte de ellende voor de Spartanen in de 90e minuut helemaal compleet door de 4-0 binnen te schieten.



Opstelling Sparta

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer (Goodwin 79'), Floranus; Sanusi, Duarte, Dougall; Brogno, Mühren, Proschwitz (Ache 64')

1-0 49' Lars Veldwijk

2-0 74' Tom van Weert

3-0 86' Frederik Holst (eigen doelpunt)

4-0 90' Ritsu Doan

