Roks: 'Na de 2-0 was het open huis' Dolf Roks

Sparta verloor zondagmiddag met ruime cijfers van FC Groningen. Het was voor interim-trainer Dolf Roks daarom geen fijne middag. Hij kijkt dan ook teleurgesteld terug op die wedstrijd. "Als je verliest is het nooit leuk, zeker niet in deze situatie."

In de eerste helft bleef Sparta nog in de wedstrijd. "We hebben de mogelijkheden gehad om te kunnen spelen, maar daar hebben we te weinig gebruik van gemaakt. Na de 2-0 probeer je aanvallend te wisselen en geef je wel heel veel ruimte weg, het was echt open huis." Hoe het nu verder moet met Sparta, weet Roks nog even niet. "Er moet van alles gebeuren. Het is voor de nieuwe trainer een moeilijk verhaal. Je staat één na laatste en je moet zorgen dat je weer wedstrijden gaat winnen. Daar heb je wel wat voor nodig."