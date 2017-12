Feyenoord eindigt 2017 met zege op Roda JC

Feyenoord heeft op kerstavond gewonnen van Roda JC. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst stond na vijf minuten al op een 2-0 voorsprong, maar zag Roda in de tweede helft terugkomen in de wedstrijd. Nicolai Jørgensen maakte daarna de beslissende 3-1. Steven Berghuis maakte er ook nog 4-1 én 5-1 van.

De Rotterdammers begonnen wervelend. Na 45 seconden wist Nicolai Jørgensen zijn ploeg al op voorsprong te schieten, na een werkelijk fantastische assist van Sam Larsson. Met veel gevoel legde hij een bal van Steven Berghuis met zijn hak terug op de Deense spits, die makkelijk kon binnenschuiven.

Nog geen drie minuten later lag de 2-0 er ook al in. Sam Larsson legde de bal vanaf de linkerkant voor op Berghuis, die aan de bal voorbij gleed. Toorntra liep echter goed door, waardoor hij de bal wél kon binnenschuiven. Feyenoord ging daarna op zoek naar de 3-0, maar een aantal kansen voor Tonny Vilhena, gingen er niet in.

Dat kwam Feyenoord in de tweede helft duur te staan. Roda JC kreeg de gehele wedstrijd bijna geen kansen, maar wist in de 50e minuut wel een doelpunt te scoren. Feyenoord-huurling Simon Gustafson kopte binnen na een goede voorzet van Mario Engels, waarna hij niet juichte.

Nicolai Jørgensen was de man die Feyenoord in de 56e minuut verloste. Hij kon binnentikken nadat Tonny Vilhena de bal voor had gegeven. In de laatste minuten maakte Steven Berghuis er ook nog 4-1 én 5-1 van.

Scoreverloop

1-0 1' Nicolai Jørgensen2-0 4' Jens Toornstra2-1 50' Simon Gustafson3-1 56' Nicolai Jørgensen4-1 89' Steven Berghuis5-1 90' Steven Berghuis