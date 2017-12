Ruud van Os over Sparta: 'Je hebt in elke linie een sterkhouder nodig'

Sparta nam vorige week afscheid van trainer Alex Pastoor en verloor zondagmiddag met Dolf Roks op de bank met 4-0 van FC Groningen. Sparta wil nu Dick Advocaat presenteren als vervanger. Maar een trainer alleen zal Sparta niet redden, vindt chef-sport van RTV Rijnmond Ruud van Os.

Sparta scoorde in de eerste seizoenshelft het minst van alle clubs in het betaald voetbal. "Dit is wel het laagtepunt en een ideaal instappunt voor een nieuwe trainer. Maar die trainer moet wel een portemonnee krijgen om de spelersgroep te versterken. Want zelfs de beste trainer van de wereld gaat van dit elftal geen winnend elftal maken."

Drie sterkhouders

Volgens Van Os moet er veel gebeuren bij Sparta. "Centraal achterin moet er wat gebeuren en er moet iemand komen die doelpunten maakt. Maar ja, daar zoekt heel de wereld naar. En iemand die de leiding neemt op het middenveld zou ook wel gewenst zijn.

Je hebt drie sterkhouders nodig, in elke linie eentje. Ik vraag me af of de portemonnee van Sparta daar toereikend genoeg voor is. Zeker als je een dure trainer als Dick Advocaat wil halen."

Luister hierboven heel het gesprek met chef-sport Ruud van Os over de situatie van Sparta.