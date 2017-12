Overvallen man opgepakt door politie voor wapenbezit

De politie heeft iemand opgepakt na de schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag aan de Bergpolderstraat in Rotterdam.

De verdachte zou volgens de politie zijn aangevallen toen hij in de auto zat door een groep gemaskerde en gewapende mannen. Hij vluchte de auto uit, zijn eigen huis in. Een bijrijder kreeg klappen tijdens zijn vlucht.Zijn achtervolgers zouden daarbij geschoten hebben.

De man die het huis was ingevlucht, had thuis ook een wapen liggen. Hij is meegenomen door de politie. De andere man is met een hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis.

Meer aanhoudingen zijn er niet verricht.