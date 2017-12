Deel dit artikel:











Mannen opgepakt voor schieten op voordeur Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam-Zuid twee mannen opgepakt voor wapenbezit. Mogelijk hadden ze dat wapen kort daarvoor gebruikt in Hillesluis.

Een bewoner belde rond 4 uur de politie dat hij schoten had gehoord. In zijn voordeur zaten twee kogelgaten. Op straat lagen twee hulzen. Op de Slinge controleerden agenten daarna een auto. In de wagen lag een vuurwapen en een demper. De twee mannen uit de auto zitten nog vast.