Supermarkten op zondag open voor laatste kerstinkopen

Het is rustig op zondag in deze supermarkt in Zwijndrecht.

De laatste dag voor Kerstmis slaat bij veel mensen de kerststress toe. Niets vergeten voor het kerstmenu? Hebben we genoeg wijn in huis? Zijn we het toetje niet vergeten? Om die stress wat te verminderen - en spullen te verkopen - zijn veel supermarkten deze zondag geopend. Ook winkels die normaal op zondag dicht blijven.

"Ik ben heel blij dat we open kunnen deze zondag", zegt Corina Dubbeldam van een supermarkt in het Zwijndrechtse winkelcentrum Oudeland. "We willen de klanten de laatste kerstinkopen laten doen, zonder dat ze naar een andere plaats hoeven te gaan."

Niet overal kerstinkopen

Omdat eerste kerstdag op een maandag valt, waren de meeste supermarkten in de regio zondag extra open of hadden langere openingstijden. In een aantal gemeenten zoals Sliedrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Goeree-Overflakkee mochten winkels niet extra open gaan.

De supermarkt in winkelcentrum Oudeland in Zwijndrecht is normaal ook dicht op zondag, maar de klanten zijn blij dat ze er vandaag hun kerstinkopen kunnen halen. "Het is makkelijk, want gisteren was ik nog wat vergeten bij de boodschappen. Van mij mag de winkel vaker open op zondag."