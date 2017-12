Chris Commons weg bij Forward Lease Rotterdam

Forward Lease Rotterdam heeft Chris Commons gisteravond meegedeeld dat hij geen deel meer uitmaakt van de selectie. Na de wedstrijd tegen Aris Leeuwarden (83-74 winst), is dat aan hem verteld. Dat meldt de club op de eigen website.

De beslissing valt rauw op het dak van Armand Salamon, zegt hij op de eigen website van de basketbal club. “Het was een levensgroot dilemma, want met de basketbalcapaciteiten van Chris hadden we een van de beste spelers van de competitie in huis. Maar als er geen chemie meer is met zijn omgeving, moet ik als coach een pijnlijke beslissing nemen.”

Eerder vertrokken Jeroen de Baat (koos voor maatschappelijke carrière) en Kasper Averink (vrijdag geopereerd aan meniscus) al bij de Rotterdamse formatie.

Commons vliegt morgen terug naar de Verenigde Staten. Of er een vervanger voor hem wordt aangetrokken, is op dit moment nog niet bekend.