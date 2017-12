Gustafson: 'Speciaal om tegen Feyenoord te spelen'

Roda JC werd met een 5-1 nederlaag tegen Feyenoord terug naar Limburg gestuurd. Bij de ploeg uit Kerkrade was er een speler die enigszins met een beter gevoel kon terugkijken op de wedstrijd. Simon Gustafson, huurling van de Rotterdammers bracht met zijn treffer voor de hekkensluiter de spanning terug in het duel.

"Het was speciaal om tegen Feyenoord te spelen, maar je moet ook professioneel zijn", was de reactie van de Zweedse middenvelder tegen RTV Rijnmond. "In sommige aspecten is het anders om tegen een topclub als Feyenoord te spelen. Je zag dat die club meer balbezit dan Roda JC had. Maar je moet altijd proberen om een wedstrijd te winnen."

Gustafson heeft een clausule in zijn huurovereenkomst staan dat hij eventueel in de winterstop terug mag naar Feyenoord. De huurling van Roda JC wil daar echter niet over praten: "Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat die clausule op papier staat." De technicus zegt dat hij zich focust op zijn ontwikkeling.