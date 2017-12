Arrestaties na vechtpartij op Coolsingel (Foto AS Media)

Op de stoep voor het oude postkantoor op de Coolsingel in Rotterdam zijn op kerstochtend meerdere mensen met elkaar op de vuist gegaan. Twee vechtersbazen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft zeven verdachten opgepakt.

De vechtpartij in het centrum van Rotterdam ontstond rond 04.50 uur. De toedracht is nog onbekend. De politie hoopt dat camerabeelden daar meer duidelijkheid over kunnen geven.