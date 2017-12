Deel dit artikel:











Topman Coolblue buiten bewustzijn na gewelddadige beroving Hoofdkantoor Coolblue in Rotterdam (archief)

Topman Pieter Zwart van webwinkel Coolblue is vrijdagavond in elkaar geslagen en beroofd op het Landverhuizersplein bij Hotel New York in Rotterdam, melden bronnen aan RTV Rijnmond. Zwart is naar het ziekenhuis gebracht.

De 41-jarige Rotterdammer zou behoorlijk op zijn hoofd geslagen en even buiten bewustzijn zijn geweest. Ook iemand die hem te hulp schoot kreeg klappen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een andere verdachte is gevlucht. Coolblue wil nog niet reageren tegenover RTV Rijnmond. Wel heeft Pieter Zwart een reactie op Twitter gezet. Zwart richtte Coolblue in 1999 op. De keten is vooral bekend van de webwinkels, maar heeft ook een aantal gewone winkels. Het hoofdkantoor van Coolblue zit in Rotterdam.