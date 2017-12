Deel dit artikel:











Weer brand in huisjes op Kruininger Gors Foto: MediaTV

Op recreatiepark Kruininger Gors aan het Brielse Meer zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee vakantiehuisjes in brand gevlogen. Volgens ooggetuigen was het vuur moeilijk te bestrijden door de harde wind. Een van de twee huisjes is volledig uitgebrand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Eerder deze maand en in april was er ook al brand op het recreatiepark. Een jaar geleden gingen vier huisjes in vlammen op. In oktober ontmantelde de politie een drugslab op het park.