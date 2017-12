Deel dit artikel:











Rotterdamse politie vindt 120.000 euro in auto Archieffoto

Bij de controle van een auto in Rotterdam-Delfshaven is de politie dit weekeinde op een enorme berg geld gestuit. In de wagen lag 120.000 euro.

Het geld is in beslag genomen. De chauffeur van de auto is opgepakt voor witwassen.