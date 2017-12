Deel dit artikel:











Brand in Dordrecht: busje en oplegger verwoest Foto: Thijs Kern (archief)

Aan de Schenkeldijk in Dordrecht zijn dinsdagochtend vroeg een busje en een oplegger uitgebrand. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

Bij de bestrijding van het vuur is blusschuim in een slootje terechtgekomen. Ook is er schade aan het wegdek. Daarom is de gemeente Dordrecht ingeseind.